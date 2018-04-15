Калининград, 15 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В центре Калининграда сегодня, 15 апреля, обрушилась массивная потолочная конструкция в торгово-развлекательном центре «Европа».

Светлана Мелихова / ИА REGNUM Последствия обрушения в ТРЦ «Европа» в Калининграде

"В ТЦ «Европа» обвалился потолок. Всех сотрудников выгнали на улицу», — одной из первых написала в соцсетях калининградка Светлана Мелихова, ставшая очевидцем ЧП.

Потолок рухнул в пешеходном проходе между двумя зданиями «Европы», именуемыми атриумами «Париж» и «Лондон». На фотоснимках видно, что на землю рухнули не только сам подвесной потолок с металлическими панелями, но и некое более громоздкое оборудование.

В пресс-службе ТРЦ «Европа» вначале не хотели общаться с журналистами, однако затем распространили на своей странице в соцсети сообщение, снабдив его следующим пассажем:

«Для прекращения большого потока фейковых новостей и сообщений о ЧП в ТРЦ «Европа» доводим до Вашего сведения единственную правдивую информацию по обрушению подвесного потолка в зоне перехода между двумя зданиями ТРЦ «Европа».

По данным администрации центра, обрушение потолка произошло «во время испытаний по дополнительной нагрузке, связанной с модернизацией светотехнического оборудования».

«Работы проводились до открытия ТРЦ «Европа» для посетителей. Никакого ущерба здоровью и имуществу физических лиц не нанесено», — говорится в сообщении.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, по данным ЕГРЮЛ, ТРЦ «Европа» принадлежит двум фирмам — ООО «Гамма Инвест Групп» (70%) и ООО «Фор-Инвест» (30%).

Совладелец «Гаммы…» (92% долей) — экс-депутат Калининградской облдумы Юрий Находкин. 26% «Фор-Инвеста» принадлежат бывшему полпреду президента в СЗФО Илье Клебанову, а 16,5% — бывшему замполпреду в СЗФО Александру Дацышину, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело о соучастии в вымогательстве взятки.