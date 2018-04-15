Ватикан, 15 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск выразил серьезную обеспокоенность в связи с событиями произошедшими на днях в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — сказал римский первосвященник.

Папа Франциск призвал всех мировых лидеров к тому, чтобы справедливость и мир в мире и регионе Ближнего Востока возобладали.

Напомним, 8 апреля в сирийском городе Дума прозападные боевики инсценировали химическую атаку. Запад сразу же подхватил эту провокацию и обвинил законные сирийские власти в организации этой химатаки.

Затем на основании этих ложных обвинений США, Великобритания и Франция нанесли мощный ракетный удар по Сирии.