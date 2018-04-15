Вашингтон, 15 апреля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Министерство обороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» во время ракетного удара по Сирийской Арабской Республике утром 14 апреля.

Карл Теодор фон Пилоти. Нерон смотрит на горящий Рим. Около 1861

Сообщается, что на видео показано, как с подводной лодки USS John Warner (SSN-765), а также ракетного крейсера USS Monterey. стартуют крылатые ракеты «Томагавк», которые выпущены по целям в Сирии.

Напомним, ранним утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли мощный ракетный удар по Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля». 71 ракету удалось сбить сирийским системам ПВО.