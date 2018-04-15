Дамаск, 15 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Встреча делегации российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом продемонстрировала высокий уровень доверия в двусторонних отношениях стран, заявил член делегации депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

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Также встреча показала «решимость сирийского лидера в защите национальных интересов и государственной целостности, а также стремление к восстановлению мирной жизни сирийских граждан».

«Наши страны и армии в ходе борьбы с международным терроризмом уже прошли испытание на крепость дружбы и соратничества. Теперь предстоит большая совместная работа по восстановлению Сирии», — отметил он.

Делегация убедилась, что никакие провокации и даже бомбардировки со стороны США, Великобритании и Франции не повлияли на твердость позиций сирийского руководства и настроения жителей Сирии.

В ходе визита в Сирию было подписано соглашение о сотрудничестве «Единой России» и Партии арабского социалистического возрождения (Баас), добавил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада восстановление разрушенной за семь лет войны инфраструктуры в стране может стоит порядка $400 млрд. Такое заявление Асад сделал сегодня, 15 апреля, на встрече с российскими депутатами и сенаторами.