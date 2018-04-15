Дамаск, 15 апреля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. По оценкам законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление разрушенной за семь лет войны инфраструктуры в стране может стоить порядка $400 млрд. Такое заявление Асад сделал сегодня, 15 апреля, на встрече с российскими депутатами и сенаторами.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не менее $400 млрд, на это понадобится 10—15 лет», — приводит слова Асада телеканал RT.

Война в Сирии длится уже семь лет и в условиях открытой западной интервенции завершиться может ещё не скоро.

В ходе войны в Сирии были разрушены целые города, в частности экономическая столица страны — город Алеппо, а также город Ракка. Правительство пока не смогло в полном объеме восстановить контроль над нефтяными полями, что смогли бы обеспечить некоторый приток валюты для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Восстановлению контроля Дамаска за нефтяными месторождениями активно препятствуют США и их сателлиты.