Челябинск, 15 апреля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудницу полиции Ектульского района нашли мертвой в её собственном рабочем кабинете. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

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Сообщается, что 35-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем рабочем кабинете. Известно, что она занимала должность старшего дознавателя в звании майор полиции. У погибшей остались дети.

По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося.

На месте происшествия работают сотрудники ГУМВД России Челябинской области.

По данным местных СМИ, речь идёт о самоубийстве.