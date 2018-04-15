Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Франция при поддержке Великобритании и США внесла в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций проект резолюции, в которой осуждается якобы использование сирийскими властями химического оружия и содержится призыв к законному сирийскому президенту Башару Асаду сотрудничать с организацией, которая расследует серьёзный инцидент. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает постоянное представительство Франции при ООН.

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Сообщается, что в данной резолюции ключевые западные страны призывают создать независимый механизм по расследованию применения химического оружия в сирийском городе Дума, которого на самом деле не было, что было точно установлено российскими военными.

Также в проекте резолюции содержится стандартное осуждение применения химического оружия вообще. Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовано в течение 30 дней представить выводы о том, уничтожила ли Сирия запасы своего химоружия. При этом ОЗХО дала свое заключение по этому вопросу ещё в самом начале 2014 года.

Документ также требует обеспечить жителей гуманитарной помощью, при необходимости их эвакуировать.

Свой вариант резолюции, основанный на лжи, Запад внес после того, как накануне сумел блокировать российскую резолюцию об осуждении ракетных ударов по Сирийской Арабской Республике. Помимо России проект резолюции поддержали Китай и Боливия. «Хулиганством в международных отношениях» назвал действия стран Запада постпред России Василий Небензя.