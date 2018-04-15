Чебоксары, 15 апреля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В 2017 году доходы сенаторов от Чувашии упали. Первый вице-спикер Николай Федоров заработал 5,41 млн рублей, что на 40% меньше, чем было в 2016 году. Заработок Вадима Николаева сократился на 60% — до 4,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно представленным данным, в прошлом году первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров заработал 5 412 464,28, что на 3 682 565,25 рублей меньше, чем было в 2016 году. За год доходы снижены на 40,5%. Уменьшился также годовой доход его супруги: если в 2016 году она заработала 703,5 тыс. рублей, то в 2017 году — 596,3 тыс. рублей, снижение составило 15,2%.

Структура собственности четы не изменилась. Сенатору принадлежат квартира (265 кв. м), нежилое помещение (94,1 кв. м), в пользовании находится квартира (126,6 кв. м), в совместном пользовании с супругой — дача (187 кв. м). Федоров также является владельцем машины ГАЗ М-21. Супруге сенатора принадлежат: участок для ЛПХ (3593 кв. м), участок для жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства (1610 кв. м), жилой дом (202,6 кв. м), три квартиры (88,1 кв. м, 65,7 кв. м и 126,6 кв. м), машиноместо (16,3 кв. м).

Читайте также: Сенаторы от Чувашии увеличивают доходы и передают имущество жёнам

Обеднел и сенатор Вадим Николаев. Если в 2016 году его доходы выросли в 1,7 раза и достигли почти 11,47 млн рублей, то по итогам 2017 года он заработал 4 644 365,61 рублей — таким образом, его доходы упали на 6 823 139,62 рубля, или на 59,5%. При этом доходы его супруги возросли втрое — с 2 302 884,77 в 2016 году до 7 008 956,85 в 2017 году.

Перечень собственности сенатора не изменился. Николаеву принадлежат три земельных участка (3500, 6505 и 22 100 кв. м), три квартиры (58,1 кв. м, 150,1 кв. м и 47,2 кв. м), гараж (37 кв. м), жилой дом (107,3 кв. м). В пользовании находится квартира площадью 90 кв. м. В пользовании супруги и ребёнка прибавился земельный участок площадью 3500 кв. метров (земли населенных пунктов) — кроме того, как и ранее, также в пользовании находятся жилой дом (107,3 кв. м), квартира (150,1 кв. м) и нежилое помещение (37 кв. м).

Без изменений остался автопарк сенатора: он по-прежнему владеет иномаркой BMW-740LixDrive и двумя снегоходами. Транспортных средств, оформленных на супругу, становится всё меньше. Согласно документу, в 2017 году ей принадлежали иномарка Audi Q5 и трактора «Беларус». При этом по итогам прошлого года в декларации не оказалось зерноуборочного комбайна и специального автомобиля (ЗСК-15.0). Напомним, что в 2016 году в перечне собственности не оказалось двух КАМАЗов и автоприцепов.

Напомним, Федоров в мае 2015 года ушёл в отставку с должности главы Минсельхоза Чувашии, а в октябре того же года получил должность первого вице-спикера СовФеда. Николаев был делегирован в верхнюю палату парламента от Госсовета Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году доходы президента РФ Владимира Путина составили 18,727 млн рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году более 23 млн рублей.