Шпиц, Швейцария, 15 апреля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц уклончиво отреагировала на просьбу прокомментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в ходе исследования химического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери, ею были обнаружены следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран военного блока НАТО.

Jean-Pierre В химической лаборатории

Напомним, накануне министр Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что российские власти на условиях конфиденциальности получили информацию из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц о том, что в образцах, взятых у Сергея и Юлии Скрипаль, обнаружено отравляющее химическое вещество II класса, которое называется BZ.

Известно, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30−60 минут и длится до четырех суток.

«Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось», — отметил Лавров.

Также Лавров рассказал, что в пробах обнаружено другое нервно-паралитическое вещество, А-234. Однако оно обнаружено в первичном виде и в очень высокой концентрации. Известно, что А-234 является крайне токсичным и летучим веществом, однако тот факт, что оно обнаружено в первичном виде и высокой концентрации, говорит о том, что А-234 было просто подмешано в пробы.

Кроме того, Лавров указал на тот факт, что в официальном докладе ОЗХО по делу Скрипалей нет реальных выводов швейцарской лаборатории.

Стоит отметить, что лаборатория в Шпице — это назначенная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лаборатория, которая проводит независимую экспертизу по делу Скрипалей.

В лаборатории не стали подтверждать или опровергать заявление Лаврова и ответили довольно уклончиво.

«Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО, мы не можем независимо комментировать это», — сказали в химической лаборатории в швейцарском Шпице.