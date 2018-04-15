Киев, 15 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Киеве возле здания компании «Киевэнерго» прогремел взрыв. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции по городу Киеву.

Kyiv.npu.gov.ua На месте взрыва в Киеве

Сообщается, что в 00:40 по местному времени в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания «Киевэнерго».

Выехавший на место происшествия наряд полиции установил, что в результате взрыва никто не пострадал.

Зданию нанесен материальный ущерб — взрыв выбил двери, повреждены окна и фасад.

Полиция считает, что неизвестные злоумышленники могли взорвать гранату.

Стоит отметить, что 13 апреля в Киеве из гранатомета был обстрелян офис строительной компании «Киевстрой».