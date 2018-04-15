Дамаск, 15 апреля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. По неподтверждённым данным, в результате мощного взрыва в сирийском городе Алеппо погибли как минимум 20 человек. Об этом сегодня, 15 апреля, пишет Jerusalem Post.

Jim Gordon После взрыва

Сообщается, что взрыв прогремел на иранской военной базе, расположенной на южной окраине Алеппо. Очевидцы утверждают, что видели в этом районе самолеты, предположительно израильских ВВС.

После взрыва на базе начался пожар. По неподтверждённым данным, есть жертвы среди иранских солдат. По данным CNN Turk речь идёт о 20 погибших.

Официальный Израиль пока никак не комментирует данную информацию.

Ряд СМИ сообщает, что речь идёт о взрыве боеприпасов, а не о налете израильских ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли мощный ракетный удар по территории Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля», 71 ракету перехватили сирийские средства ПВО.

За несколько дней до этого израильские ВВС нанесли удар авиабазе Т-4 на территории Сирии, на которой, предположительно, базируются иранцы.