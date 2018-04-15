Дамаск, 15 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Патриархи сирийских Церквей — Антиохийский и всего Востока Иоанн X, сиро-яковитский православный Игнатий Ефрем II и мелькитский католический Иосиф Абси — выступили с воззванием к сирийцам и миру. На сайтах патриархий размещено их заявление в связи с бессовестным ночным нападением Великобритании, США и Франции на Сирию и ее граждан. И главы Церквей в это ситуации говорят:

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы осуждаем и обличаем бесчеловечную агрессию, которая была осуществлена ныне утром против нашей драгоценной Сирии со стороны Великобритании, США и Франции, утверждающих, что сирийское правительство применяло химическое оружие. Мы возвышаем наши голоса, чтобы заявить следующее. Эта жестокая агрессия есть явное нарушение международного права и Устава ООН, поскольку является необоснованным нападением на суверенную страну — члена ООН.

Нам больно, что это нападение исходит от могущественных стран, которым Сирия не причинила никакого вреда. Утверждения США и других стран о том, что сирийская армия применяет химическое оружие, что Сирия является страной, владеющей и применяющей такого рода оружие, являются необоснованными и не подкрепляются достаточными и четкими доказательствами.

Осуществление этой неоправданной агрессии против Сирии в то время, когда независимая международная комиссия должна была начать свою работу в стране, подрывает работу этой комиссии. Эта жестокая агрессия разрушает шансы на мирное политическое решение и ведет к эскалации и новым осложнениям. Эта несправедливая агрессия поощряет террористические организации и дает им стимул продолжать свою террористическую деятельность.

Мы призываем Совет Безопасности ООН сыграть свою естественную роль в установлении мира, а не способствовать эскалации войны. Мы призываем все Церкви в странах, участвовавших в агрессии, исполнить свои христианские обязанности в соответствии с Евангелием и осудить это нападение, призвать свои правительства взять на себя обязательство защищать мир во всем мире.

Мы приветствуем героизм и жертвы сирийской армии, которая мужественно защищает страну и обеспечивает безопасность ее народа. Мы молимся за души погибших и выздоровление раненых. Мы уверены, что армия не будет склоняться перед внешней или внутренней террористической агрессией; она будет продолжать мужественно бороться с терроризмом до тех пор, пока каждая пядь сирийской земли не будет очищена от террористов.

Мы высоко оцениваем мужественную позицию дружественных Сирии и ее народу стран. Мы возносим наши молитвы за безопасность, победу и освобождение Сирии от всех войн и терроризма. Мы молимся за мир в Сирии и во всем мире и призываем к укреплению усилий по национальному примирению во имя защиты страны и сохранения достоинства всех сирийцев».