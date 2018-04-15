Лондон, 15 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии не предназначались для того, чтобы сорвать стратегические цели России в этой стране. Такое заявление Уильямсон сделал в своей заметке, опубликованной накануне, 14 апреля, в газете The Times.

Af.mil Крылатая ракета

«Совместная акция, которую мы предпринимаем, ограниченная и соразмерная. Речь не идет о том, чтобы вмешаться в гражданскую войну, поменять режим или сорвать стратегические цели России в Сирии», — пишет Уильямсон.

При этом глава британского военного ведомства не стал уточнять, о каких именно стратегических целях России в Сирии идёт речь.

Он добавил, что основой задачей, которую поставили перед собой Вашингтон, Лондон и Париж, был жесткий ответ на якобы имевшее место применение сирийским правительством химического оружия в городе Дума и недопущение таких инцидентов в будущем.

Также Уильмсон повторил заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что в Сирии необходимо искать политический выход из конфликта.

«Политическое решение будет единственным способом прекращения семилетнего конфликта, который стоил сотни тысяч человеческих жизней», — пишет Уильямсон.

При этом, по его мнению, США и Великобритания якобы были «на переднем фланге» дипломатических усилий.