Вашингтон, 15 апреля, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Возврат к политическому диалогу с Сирией возможен после того, как Дамаск задекларирует имеющееся в его распоряжении химическое оружие. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Дядя Сэм ставит условия

В случае выполнения требования Вашингтон окажет Дамаску содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу, пояснила она.

Стоит отметить, что власти Сирии давно отказались от химического оружия, что было подтверждено всеми международными структурами, включая ООН и ОЗХО.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США и их союзники подвергли территорию Сирии ракетному удару, выпустив по целям более ста крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большую часть ракет сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стало якобы применение сирийскими силами химического оружия в городе Дума 7 апреля.

Россия резко осудила атаку США на Сирию. Так, президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом открытой агрессии против суверенного государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ударе, нанесенном международному праву и всей системе международных отношений.

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