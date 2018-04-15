Вашингтон, 15 апреля, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Американский актер Гэбриел Луна сыграет робота новой модели в шестой части фантастического боевика «Терминатор». Об этом сообщает сетевой журнал Deadline.

Gage Skidmore Гэбриел Луна

Пока неизвестно, в роли какой именно машины предстанет Луна и на чьей стороне выступит его герой. В проекте также примет участие актриса Наталия Рейс.

Подробности сюжета новой картины о роботах-убийцах по-прежнему неизвестны.

Гэбриелу Луне — 35 лет. Наиболее известный проект с его участием — сериал AMC «Агенты Щ.И.Т», где актер сыграл Призрачного гонщика.

Луна также снимался в сериалах «Настоящий детектив», «Побег», «Харли и братья Дэвидсон», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Связь» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсером очередной картины из серии «Терминатор» выступает Джеймс Кэмерон, режиссером — Тим Миллер. В боевике снимутся Диего Бонета и Маккензи Дэвис, а также звезды первых картин цикла — Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

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