Виченца, Италия, 15 апреля, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Мумифицированные останки мужчины были найдены в итальянском городе Валле-дель-Пазубио в провинции Виченца, когда потенциальный покупатель пришел осмотреть выставленный на торги дом. Об этом сообщает итальянское издание Libero.

Винсент Ван Гог. Череп с горящей сигаретой. 1885

Местные власти выставили недвижимость на продажу, так как платежи за ипотеку и коммунальные услуги не поступали несколько месяцев. Аукцион был намечен на 24 апреля, дом оценили в 27 тыс. евро.

11 апреля в дом пришел один из покупателей в сопровождении представителя суда. Мужчины обнаружили в одной из комнат труп и вызвали полицию.

Погибшим оказался 42-летний Вальтер Даль-Дзотто, владелец дома. Он умер, сидя на диване, а его тело мумифицировалось.

Отмечается, что смерть мужчины наступила примерно 9 месяцев назад. Известно, что он жил замкнуто и почти ни с кем не общался. Двумя годами ранее умерла его мать, контакты с другими родственниками Даль-Дзотто не поддерживал.

Мужчина лишился работы и перестал совершать платежи. В его доме отключили электричество, а затем выставили на торги. Предположительно, Даль-Дзотто умер от голода.

Портал ilsussidiario.net отмечает, что судьба Даль-Дзотто служит примером равнодушия социальных служб и самих горожан.

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