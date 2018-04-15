В Италии дом с мумией владельца выставили на торги
Виченца, Италия, 15 апреля, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Мумифицированные останки мужчины были найдены в итальянском городе Валле-дель-Пазубио в провинции Виченца, когда потенциальный покупатель пришел осмотреть выставленный на торги дом. Об этом сообщает итальянское издание Libero.
Местные власти выставили недвижимость на продажу, так как платежи за ипотеку и коммунальные услуги не поступали несколько месяцев. Аукцион был намечен на 24 апреля, дом оценили в 27 тыс. евро.
11 апреля в дом пришел один из покупателей в сопровождении представителя суда. Мужчины обнаружили в одной из комнат труп и вызвали полицию.
Погибшим оказался 42-летний Вальтер Даль-Дзотто, владелец дома. Он умер, сидя на диване, а его тело мумифицировалось.
Отмечается, что смерть мужчины наступила примерно 9 месяцев назад. Известно, что он жил замкнуто и почти ни с кем не общался. Двумя годами ранее умерла его мать, контакты с другими родственниками Даль-Дзотто не поддерживал.
Мужчина лишился работы и перестал совершать платежи. В его доме отключили электричество, а затем выставили на торги. Предположительно, Даль-Дзотто умер от голода.
Портал ilsussidiario.net отмечает, что судьба Даль-Дзотто служит примером равнодушия социальных служб и самих горожан.
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