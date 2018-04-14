В США осквернили памятник президенту Джефферсону
Шарлотсвилл, США, 15 апреля, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону в штате Виргиния подвергся нападению вандалов. Об этом сообщает американское издание The Cavalier Daily.
Утром 13 апреля на памятнике появились оскорбительные лозунги. Неизвестные красной краской написали на постаменте «расист и насильник».
Скульптура находится на территории Университета Виргинии, основанного Джефферсоном в городе Шарлотсвилл в 1819 году. Более того, бывший американский президент спроектировал кампус университета, памятник Всемирного наследия.
Вандалы, судя по всему, хотели напомнить, что Джефферсон был рабовладельцем, а труд рабов использовался при постройке учебного заведения. Кроме того, есть версия, что он подверг насилию рабыню по имени Салли Хемингс, отмечает издание.
Томас Джефферсон был президентом США в период с 1801 по 1809 год. Он является одним из отцов-основателей американского государства и автором Декларации независимости 1776 года.
В декабре 2017 года в городе Нашвилле (штат Теннесси) вандалы осквернили памятник генералу Конфедерации Натану Бедфорду Форресту. Они облили конную статую розовой краской.