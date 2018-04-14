Шарлотсвилл, США, 15 апреля, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону в штате Виргиния подвергся нападению вандалов. Об этом сообщает американское издание The Cavalier Daily.

Рембрандт Пил. Томас Джефферсон. 1800

Утром 13 апреля на памятнике появились оскорбительные лозунги. Неизвестные красной краской написали на постаменте «расист и насильник».

Скульптура находится на территории Университета Виргинии, основанного Джефферсоном в городе Шарлотсвилл в 1819 году. Более того, бывший американский президент спроектировал кампус университета, памятник Всемирного наследия.

Вандалы, судя по всему, хотели напомнить, что Джефферсон был рабовладельцем, а труд рабов использовался при постройке учебного заведения. Кроме того, есть версия, что он подверг насилию рабыню по имени Салли Хемингс, отмечает издание.

Томас Джефферсон был президентом США в период с 1801 по 1809 год. Он является одним из отцов-основателей американского государства и автором Декларации независимости 1776 года.

В декабре 2017 года в городе Нашвилле (штат Теннесси) вандалы осквернили памятник генералу Конфедерации Натану Бедфорду Форресту. Они облили конную статую розовой краской.