Казань, 15 апреля, 2018, 01:58 — ИА Регнум. Министр культуры Татарии Айрат Сибагатуллин, к чьему ведомству многочисленные претензии в январе 2018 года высказал прокурор республики, покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. 60-летнему экс-чиновнику нового кресла не предложили, он ушёл на пенсию, отработав в последней должности семь лет — с марта 2011 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mincult.tatarstan.ru Айрат Сибагатуллин

Указ об освобождении от должности был подписан главой региона Рустамом Миннихановым 14 апреля 2018 года, но об отставке казанские СМИ заговорили ещё за неделю до этого. Не последнее значение в прогнозах отводилось критике ведомства со стороны главного прокурора республики Илдуса Нафикова, который на расширенном заседании коллегии прокуратуры 19 января 2018 года заявил, что в министерстве неоднократно фиксировалась ненадлежащая организация работы с обращениями граждан, «неудовлетворительно организована работа по реализации решений УФАС при выявлении нарушений, допущенных государственными и муниципальными органами» в части закупок.

Прокурор отметил, что «есть органы, которые вообще не делают выводы из негативных событий» и привёл в пример дело осуждённого в 2017 году начальника управления ведомства за завышение стоимости культурных мероприятий и последующий вывод похищенных денег через аффилированных исполнителей.

«Никаких выводов министр не сделал. Орган с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной! Как установлено прокуратурой республики, за непродолжительный период более 500 миллионов рублей потрачено в обход «Закона о контрактной системе» на проведение различных мероприятий. Деньги на это раздавались в качестве субсидий различным организациям. Нормальный порядок бюджетного расходования и проверок стоимости и смет не соблюдался», — возмутился в середине января Илдус Нафиков, а спустя три месяца министр покинул пост по собственному желанию.

Между тем, в середине декабря 2017 года ещё и Рустам Минниханов на совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям публично укорил главу культурного ведомства за то, что сельские клубы и прочая «инфраструктура используется неэффективно».

"Где инициативный работник, там работа кипит. А в основной части это просто приближенный к кому-то человек, который владеет ключом от учреждения и получает зарплату за то, что открывает и закрывает учреждение или забывает открывать. Все эти библиотеки и залы должны работать на полную катушку. Это в первую очередь в ваш адрес», — заявил Минниханов (цитата «Бизнес-онлайн»).

На официальном сайте минкультуры РТ данные теперь уже экс-министра ещё не удалены. Напомним, Айрат Сибагатуллин родом из Богатых Сабов, где уже свыше 18 лет главой района является брат главы республики Рустам Минниханов. Экс-министр окончил Казанский государственный педагогический институт, по специальности «история», пришёл на свой пост с должности главы государственной телерадиовещательной компании «Татарстан». А до того он был заместителем гендиректора ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век». Возвращение Сибагатуллина в одну из этих компаний и предполагают казанские СМИ.

Среди реальных кандидатов на кресло министра казанские СМИ называют одного из экс-заместителей другого бывшего главы минкультуры РТ — действующего председателя госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову. В министерстве она работала с июля 2008 по конец ноября 2015 года. Сначала почти три года в должности заместителя, а потом ещё четыре года в должности первого заместителя министра.