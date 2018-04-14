Дамаск, 15 апреля, 2018, 01:51 — ИА Регнум. В Сирии полностью завершен вывод боевиков из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, город покинули последние боевики — это 3 976 человек, включая членов семей боевиков. Всего из города выехали 21 145 человек.

Для перевозки последних боевиков, согласившихся покинуть город, потребовалось 107 автобусов.

С начала гуманитарной операции пригород Дамаска Восточную Гуту покинули 67 680 боевиков и членов их семей. Участие российского центра по примирению враждующих сторон в организации операции было решающим, отметил Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Евтушенко рассказал о знаковом для Сирии событии — переходе Думы под полный контроль правительственных сил. В городе водружен государственный флаг Сирии.

Таким образом, Восточная Гута находится под управлением официальных властей. Большая часть боевиков согласилась покинуть территорию оазиса, центром которого является Дамаск, и выехать зону деэскалации Идлиб, подконтрольную Турции.