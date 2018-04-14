Москва, 15 апреля, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить токсичным химикатом BZ — нервно-паралитическим веществом, имеющимся в распоряжении военных НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Москве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По словам министра, 27 марта специалисты Исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц завершили экспертизу образцов, отобранных на месте происшествия в британском Солсбери. Они нашли в пробах следы вещества BZ и его прекурсора, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).

Нервно-паралитическое вещество BZ временно выводит человека из строя. Для достижения психотоксичного эффекта длительностью до четырех суток требуется от 30 минут до часа.

«Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», — сказал Лавров.

Клиническая картина отравления Скрипалей больше соответствует применению вещества BZ. Однако об этом веществе в итоговом докладе ОЗХО не упоминается, отметил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании бездоказательно объявили Москву причастной к инциденту. Российская сторона опровергает обвинения.

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