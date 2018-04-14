Лондон, 15 апреля, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Шестеро подростков попали под автомобиль в британском графстве Эссекс. Об этом сообщает портал EssexLive.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Инцидент произошел 14 апреля в городке Канви-Айленд неподалеку от устья Темзы. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля BMW не справился с управлением на кольцевой развязке и совершил наезд на пешеходов.

У всех пострадавших — серьезные травмы, жизнь двоих из них — под угрозой.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля грузовой автомобиль наехал на посетителей летнего кафе в немецком городе Мюнстере. Два человека погибли, еще 20 — пострадали. Водитель грузовика покончил с собой. Выяснилось, что он имел отклонения психики.

12 апреля в испанской Барселоне грузовик сбил шесть пешеходов и мотоциклиста. Полученные ими травмы неопасны для жизни. Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью: предположительно, у автомобиля отказали тормоза.

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