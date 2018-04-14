Москва, 14 апреля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ракетный удар США и союзников по Сирии. Об этом сообщила в субботу, 14 апреля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Путин и Эрдоган

«Президент РФ подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран договорились о том, что Москве и Анкаре необходимо активизировать взаимодействие для урегулирования ситуации в Сирии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 апреля по территории Сирии был нанесен ракетный удар. Вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО смогли сбить 71 ракету.

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