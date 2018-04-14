Лондон, 14 апреля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Уэмбли» между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» был разыгран матч 34-го тура Английской футбольной Премьер-лиги сезона 2017/18, завершившийся уверенной победой «горожан» со счетом 3:1.

winnifredxoxo Чаша весов склонилась в пользу победителя

На экваторе первого тайма форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус открыл счет, реализовав выход один на один с голкипером после заброса Венсана Компани — 0:1. Через 3 минуты Илкай Гюндоган реализовал пенальти — 0:2. В конце первого тайма лидер сборной Дании Кристиан Эриксен сократил разрыв в счете точным ударом с близкого расстояния — 1:2. На 72-й минуте вингер сборной Англии Рахим Стерлинг отметился голом, добив мяч в пустые ворота — 1:3.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Манчестер Сити»)

Удары 5/16

Удары в створ 2/6

Владение 46%/54%

Фолы 10/11

Набрав 87 очков «горожане» находятся в 3-х очках от чемпионского титула. «Тоттенхэм» с 67-ю баллами остался на 4-й строчке.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Санчес, Дэвис, Дайер, Ламела, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Сане, Жезус.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Льорис — 24, Дэвис — 27, Де Брёйне — 41, Жезус — 45, Компани — 66, Дембеле — 70, Делф — 77.

Голы: Жезус 22 — 0:1, Гюндоган (пен) 45 — 0:2, Эриксен 42 — 1:2, Стерлинг 72 — 1:3.