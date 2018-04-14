Минск, 14 апреля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в одну из больниц Минска. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

Rockman Джо Линн Тёрнер

«Вчера (13 апреля) поступил (в БСМП) пациент с инфарктом миокарда, — говорится в сообщении. — Проводится лечение всеми возможными современными методами».

В пресс-службе Минздрава Белоруссии добавили, что состояние музыканта оценивается как стабильное.

Прогнозов о состоянии музыканта медики пока не дают.

Напомним, Джо Линн Тернер присоединился к Deep Purple в 1989 г. и работал с коллективом до августа 1992 г. Последние годы музыкант занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно.