Екатеринбург, 14 апреля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Государственная дума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов за 2017 год. Депутатам от Свердловской области есть чем похвастаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генрих Альдегревер. Богач отправляется в ад. 1554

Безусловным лидером по уровню доходов является Лев Ковпак. В 2016 году он заработал 35 652 545,32 рубля, а в 2017-м уже 58 096 615,46 рубля. В собственности: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, половина земельного участка для садоводства, жилой дом, половина жилого строения без права регистрации, расположенного на садовом земельном участке, две квартиры, гаражный бокс, машино-место и доля в гараже-стоянке.

Отметим, в 2016 году квартир у него было больше — пять. Видимо, три были проданы, за счёт чего и вырос доход.

Сергей Бидонько («Единая Россия») за год заработал 19 522 467,10 рубля. В 2016 году его доход был гораздо ниже — 2 697 385,38. Супруга за год обеднела почти на миллион (1 727 980,00 против прежних 2 720 480,00).

В 2016 году у Бидонько была квартира площадью 159,20 кв. метра. В 2017-м имущества стала больше. Квартира уже имеет площадь 171,30 кв. метра. Также у него в собственности земельный участок, жилой дом, паркинг и кладовое помещение.

На третьем месте по уровню доходов депутат Николай Езерский. У него 19 434 615,77 рублея. В 2016 году было 16 984 883,65. В собственности: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома и квартира.

Максим Иванов заработал 11 169 119,12 рубля. В 2016 году его доход составлял 3 086 733,31. Доход его супруги — 309 520,00 рубля против предыдущих 282 989,61.

Иванов владеет долей в нежилом помещении. У его супруги — квартира, садовый домик и огород.

Данил Шилков в 2017 году заработал 7 840 559,55 рубля. За 2016-й доход составил 3 049 640,49. Доход супруги составил 7 324 689,15 рубля.

В собственности у Шилкова квартира площадью 139,80 кв. метра, два нежилых помещения и половина квартиры площадью 63,60 кв. метра. Супруга имеет участок земли и жилой дом.

Павел Крашенинников в 2017 году заработал 5 264 360,70 рубля. В 2016 году было 6 630 759,22. Доход супруги, соответственно, 711 466,48 против прежних 2 091 954,00.

Вместе с супругой Крашенинников владеет участком земли, двумя жилыми домами, двумя квартирами, машино-местом, нежилыми помещениями.

Депутат Андрей Альшевских заработал 4 655 591,68. В 2016 году было 3 071 168,74. В собственности: жилой дом, баня, бассейн и земельный участок для индивидуальной жилой застройки.

Супруга в 2016 году ничего не заработала, но у неё была квартира. В 2017 году квартиры уже нет. Но есть доход — 3 380 000 рублей.

Алексей Балыбердин заработал 4 654 038,59 против 2 681 727,99 в 2016 году. Владеет квартирой площадью 63,90 кв. метра. Супруга заработала 310 238,89 рубля (в 2016 году было 353 573,49).

Андрей Ветлужских получил доход в размере 4 555 088,14 рубля. В 2016 году было 2 551 948,32. Имеет квартиру площадью 43 кв. метра и гаражный бокс.

Александр Петров заработал 4 355 725,45 рубля. В сравнении с 2016 годом немного обеднел (было 4 656 496,82). Супруга, наоборот, разбогатела (1 001 046,32 против 660 968,63).

В собственности у Петрова участок земли и жилой дом.

Сергей Чепиков за 2017 год обрёл доход в размере 6 960 690,41 рубля. В сравнении с 2016 годом разбогател (тогда было 3 977 423,27). В собственности: жилой дом и нежилое помещение.

Сравнительно небольшой доход задекларировал Зелимхан Муцоев — 3 821 075,21 рубля. В 2016 году было больше — 4 567 139,60. Из собственности: пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома, гостевой дом, гараж и трансформаторная подстанция.

Депутат Дмитрий Ионин показал доход в размере 2 613 710,68 рубля. У его супруги — 86 741,02. Дмитрий Ионин владеет квартирой площадью 109,60 кв. метра и четвертью квартиры площадью 87,00 кв. метра, которая находится в общей долевой собственности.

Также читайте: «Образцы скромности»: Сколько заработали свердловские депутаты Госдумы