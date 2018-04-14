Ханты-Мансийск, 14 апреля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Члены делегации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в том числе и губернатор Наталья Комарова не пострадали при бомбардировках Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном правительстве.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Внезапная бомбёжка. Реакция

«Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе», — сказала Наталья Комарова.

Как сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, делегация России, в которую входит и губернатор Югры, сейчас находятся в городе Арбине, который всего несколько дней как освобождён от боевиков. В Восточной Гуте много разрушений. Но в целом обстановка спокойная.

«Если инспекторы ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — ИА REGNUM ) заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь», — говорит Комарова.

Отметим, правительство Югры намерено тесно сотрудничать с Сирией. Наталья Комарова и губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази уже подписали соответствующее соглашение. Оно предусматривает установление между компаниями двух стран прямых связей, создание совместных представительств и предприятий и т.д. Среди возможных направлений сотрудничества стороны рассматривают деревянное домостроительство. Наталья Комарова отмечает, что лесные массивы занимаю ь 92% территории Югры. По её мнению, 15 млн кубометров древесины можно вовлечь в экономический оборот.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США совместно со своими сателлитами Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам вооружённых сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Это произошло санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, также были нарушены Устав ООН и нормы международного права.

Президент России Владимир Путин в своём специальном заявлении охарактеризовал произошедшее актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Он также добавил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором планируется обсудить агрессию против Сирии.

Отметим, экстренное заседание Совбеза ООН уже состоялось. Проект российской резолюции по Сирии был отклонён.