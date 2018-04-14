Москва, 14 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В Совфеде назвали симптоматичным, что Германия и Франция выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Германия и Франция выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта.

«Союзники США, приняв номинальное участие в ракетных ударах по Сирии, пошли на этот шаг под серьезнейшим давлением. Но всему есть свой предел. На мой взгляд, на данный момент США выжали из своих союзников максимум возможного», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По его мнению, «в этой связи весьма симптоматично, что ФРГ и Франция буквально сразу же после ракетных ударов выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта».

"В конце концов, если к Женеве, Астане и Сочи добавится какой-нибудь новый формат, хуже никому не будет. Но главный упор я бы здесь все-таки сделал на стремлении ведущих европейских держав к обеспечению именно политического решения конфликта. По сути дела идет явный откат назад», — полагает сенатор.

Сегодня мир стал свидетелем одного из самых серьезных внешнеполитических поражений США за последние годы, заключил он.

Германия совместно с Францией займется созданием международного формата (переговоров) влиятельных государств, который наполнил бы новой силой политический процесс по урегулированию ситуации в САР, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. По его мнению, переговоры в Женеве, Астане и Сочи не приблизили политическое решение конфликта.