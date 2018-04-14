Лондон, 14 апреля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Энфилд» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Матч завершился крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 3:0.

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В дебюте матча лидер сборной Сенегала Садио Мане открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0. На экваторе второго тайма египетский фланговый форвард Мохаммед Салах удвоил преимущество в счете, замкнув заброс Трента Александера-Арнольда в штрафную площадь — 2:0. Этот гол стал 40-м для Салаха в сезоне. В конце матча Роберто Фирмино установил окончательный счет в матче — 3:0. Ассистом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Борнмут»)

Удары 18/4

Удары в створ 7/1

Владение 63%/37%

Фолы 8/8

Набрав 70 очков «Ливерпуль» укрепился на 3-й строчке. «Борнмут» с 38-ю очками остался на 11-й позиции.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах, Мане.

«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс, Гослинг, Кук, Кинг, Фрэйзер, Айб, Дефо.

Главный арбитр матча: Крис Кавана.

Предупреждения: Аке — 15, Окслейд-Чемберлен — 54, Крамер — 77.

Голы: Мане 7 — 1:0, Салах 69 — 2:0, Фирмино 90 — 3:0.