Берлин, 14 апреля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч в рамках 30-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Бавария» и «Боруссия Менхенгладбах». Матч завершился волевой победой команды из Мюнхена со счетом 5:1.

Ноль шансов

В дебюте матча швейцарский форвард Йосип Дрмич открыл счет точным ударом в дальний угол после разрезающего паса Йонаса Хофманна — 0:1. На 37-й минуте форвард национальной сборной Германии Сандро Вагнер сравнял счет, замкнув прострел Томаса Мюллера с правого фланга — 1:1. Через 4 минуты Вагнер оформил дубль — 2:1. В роли ассистента вновь выступил Мюллер. В дебюте второго тайма хавбэк сборной Испании Тьяго Алькантара вдвое увеличил преимущество в счете — 3:1. На экваторе второго тайма австрийский латераль Давид Алаба забил 2-й гол в сезоне мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 4:1. Ассист на свой счет записал Корентин Толиссо. В конце матча Роберт Левандовски установил окончательный счет — 5:1.

Статистика матча («Бавария"/"Боруссия»)

Удары 18/2

Удары в створ 12/1

Владение 66%%/34%

Фолы 7/9

«Боруссия» из Менхенгладбаха с числом 40 в графе «очки» осталась на 8-й позиции. «Бавария» набрала 75 очков.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Бернат, Руди, Толиссо, Мюллер, Вагнер.

«Боруссия»: Цоммер, Вестергорд, Вендт, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закария, Азар, Рафаэл, Хофманн, Дрмич.

Главный арбитр матча: Кампка.

Предупреждения: Хуммельс — 69, Бернат — 87.

Голы: Дрмич 9 — 0:1, Вагнер 37 — 1:1, Вагнер 41 — 2:1, Алькантара 51 — 3:1, Алаба 67 — 4:1, Левандовски 82 — 5:1.