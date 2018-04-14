Ногинск, Московская область, 14 апреля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Ногинском районе Подмосковья столкнулись пять транспортных средств. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

50.mchs.gov.ru На месте ДТП. Ногинский район

ДТП произошло в субботу, 14 апреля, на 33 км трассы М-7.

«Произошло столкновение пяти автомобилей — двух фур, «Газели», легковой машины и еще одного автомобиля, — сказал источник. — В результате аварии, по предварительным данным, погибли три человека».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины аварии.

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