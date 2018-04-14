Краснодар, 14 апреля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Краснодар» и «Арсенал». Матч завершился уверенной победой «быков» со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В дебюте матча атакующий полузащитник сборной Швеции Виктор Клаессон открыл счет мощным ударом слета после навеса Кристиана Рамиреса — 1:0. Через 19 минут российский крайний защитник Сергей Петров удвоил преимущество в счете точным ударом в дальний нижний угол — 2:0. В роли ассистента выступил Федор Смолов. В конце матча колумбийский вингер Рикардо Лаборде довел счет до разгромного — 3:0.

Статистикаматча («Краснодар"/"Арсенал»)

Удары 11/4

Удары в створ 7/3

Владение 50%/50%

Фолы 15/9

Набрав 47 очков «быки» поднялись на 3-ю строчку. «Арсенал» с 35-ю очками остался на 6-м месте.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Масиэл, Смолов, Клаессон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Альварес, Новосельцев, Берхамов, Кангва, Сунзу, Ткачев, Горбатенко, Дзюба.

Главный арбитр матча: Артем Чистяков.

Предупреждения: Берхамов — 8, Смолов — 34, Хагуш — 58, Жоаозиньо — 59, Петров — 81, Гранквист — 90+3.

Голы: Клаессон 4 — 1:0, Петров 23 — 2:0, Лаборде 86 — 3:0.