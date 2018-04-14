Москва, 14 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В Госдуме неоднозначно восприняли рецепт вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») от гипертонии.

Кора дуба

Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал гражданам с гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. Так парламентарий ответил на вопрос своего оппонента, президента фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Бориса Надеждина, что делать людям, если в ответ на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства (начиная с 16-й минуты эфира).

Коллеги парламентария неоднозначно отреагировали на предложение Толстого.

«Кора дуба, вместо лекарств, как минимум тянет на премию Галена», — написал депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Премию, получившую название в честь знаменитого врача античности, учредил в 1970 году французский фармацевт Ролан Мель для популяризации выдающихся достижений в фармакологических исследованиях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму лидерами четырех фракций был внесен законопроект о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. В частности, предлагается запретить или ограничить импорт из США и стран, поддержавших позицию Штатов, лекарств, алкогольной и табачной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.