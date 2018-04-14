Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. США и их союзники могли бы остановить конфликт в Сирии за 24 часа. Об этом, как передает RT, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания СБ ООН.

Patrick Sinot Псы войны

«Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии, — сказал Небензя. — Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти».

По его словам, удары по Сирии, нанесенные вооруженными силами США, Британией и Францией, доказывают, что они «с ними заодно и ведут дело по расчленению страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Сирии. Всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля». Сирийская система ПВО, которая состоит из старых комплексов производства СССР, смогла сбить более 70 ракет.

США и их союзники называют свою атаку «ответом» на якобы химическую атаку в городе Дума.

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