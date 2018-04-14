Оренбург, 14 апреля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 апреля, закрыт первый торговый комплекс, к которому имеются претензии по исполнению требований по поводу пожарной безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Оренбургской области, исполнительный документ немедленного исполнения о приостановлении деятельности торговых павильонов ТК «Три кита» поступил к судебным приставам. На его основании было возбуждено исполнительное производство.

Pxhere.com Пожарная сигнализация

«Согласно требованиям решения суда, необходимо принять обеспечительные меры, в виде запрета эксплуатации зданий торгового комплекса, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По месту совершения исполнительных действий, предпринимателям была предоставлена возможность по перевозке имеющейся продукции, а также иной собственности, находящейся на торговых точках. Все находящиеся на территории рынка объекты опечатаны, их эксплуатация приостановлена», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что на входных дверях в торговый комплекс 14 апреля появились информационные листки, где указано об ограничении доступ в ТК «Три кита» с 14 апреля по решению суда.

Добавим, что ТК «Три кита» ранее назывался в числе злостных нарушителей правил пожарной безопасности. Глава Оренбурга Евгений Арапов в конце марта заявил, что подготовлены документы и градоначальник намерен требовать закрытия комплекса в судебном порядке.

После череды пожаров в крупных торговых комплексах в конце 2017 года, когда обошлось без человеческих жертв, но рынок «Мир» полностью сгорел, в области прошли тотальные проверки торговых объектов. После кемеровской трагедии (в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 64 человека, среди которых 41 ребёнок) в Оренбурге решили проверить, как обстоят дела с устранением нарушений. Серьёзные претензии были предъявлены ТК «Три Кита», где, в частности, отсутствовали системы пожаротушения и пожарной сигнализации, а при отделке помещений использовались горючие материалы. Нарекания вызвало и состояние путей эвакуации.

Госпожнадзор выдавал руководству комплекса предписания на устранение недостатков. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, работа над ошибками не проведена, а нарушения оказались не устраненными до сих пор.

Из-за закрытия комплекса возникла угроза предпринимателям, которые арендуют площади в ТК для ведения своего бизнеса. В мэрии подчеркнули, что бизнесменам предложили места на девяти других торговых комплексах и рынках Оренбурга. На данный момент из 87 предпринимателей 29 уже определились с местом, где они продолжат свою деятельность.

Читайте также: Потенциальные убийцы в Оренбурге: «Одинаковая ситуация с Кемерово»