«Ак Барс» выиграл у ЦСКА первый матч финала Кубка Гагарина
Казань, 14 апреля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Александр Головко
Хоккеист «Ак Барса» забивает
Героем матча стал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, который забросил две шайбы в ворота ЦСКА, оформив дубль.
В составе «армейцев» шайба на счету форварда Валерия Ничушкина.
Таким образом, «Ак Барс» вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина — 1:0.
Кубок Гагарина. Финал. 1-й матч.
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
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