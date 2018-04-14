Казань, 14 апреля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Александр Головко Хоккеист «Ак Барса» забивает

Героем матча стал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, который забросил две шайбы в ворота ЦСКА, оформив дубль.

В составе «армейцев» шайба на счету форварда Валерия Ничушкина.

Таким образом, «Ак Барс» вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина — 1:0.

Кубок Гагарина. Финал. 1-й матч.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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