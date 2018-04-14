Москва, 14 апреля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. США и Запад де-факто своими действиями устанавливают новый режим международного бесправия, заявил 14 апреля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам эксперта, США уже давно сместили свои стратегические ориентиры на Ближнем Востоке с поддержки национальных светских диктатур в сторону разрушения национальных государств и поддержки радикальных исламистов.

«Давно американцы сказали, что все их бывшие союзники… что они были их любимыми детьми («наш сукин сын»), а теперь они от всех отказываются и они переходят к поддержке «тяжелой работы демократии». Под этим имеют в виду победу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше ничего. Как только они разрушают национальные государства, приводят к власти вот эти радикальные исламистские силы. И это они делают с удивительной настойчивостью, что говорит об их стратегических целях: им нужен этот хаос, нужна архаизация региона и все прочее», — отметил эксперт.

Однако, сегодняшняя атака по Сирии, инициированная президентом США Дональдом Трампом, стоящая в одной линии со скандалом в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и рядом других скандалов, носят не столько политический или военный характер. В большей степени они самим своим фактом существования трансформируют глобальную действительность.

«Что касается того, что они сделали сейчас… Понимаете, все правильно, военный нулевой эффект, политически он поиграл чуть-чуть, физиономией покрасовался, а вот то, что мир к этому привыкает — вот это огромный стратегический результат… Это попытка установления международного бесправия, то есть нового режима: доказательств ноль, факты — ноль, решения — в Твиттере, аргумент — что угодно, и все привыкают. И все это съедают раз за разом, и тем самым устанавливается де-факто новый режим, не имеющий никакого отношения ни к ООН, ни к международному праву, ни к чему», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что 14 апреля США нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Большая часть ракет была сбита сирийской системой ПВО, при чем ключевые инфраструктурные и стратегические объекты, по которым наносился удар не пострадали. В основном долетели лишь те ракеты, которые были направлены на пустующие объекты.

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