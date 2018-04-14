Мадрид, 14 апреля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч в рамках 32-го тура Испаснкой Примеры 2017/18 между командами «Барселона» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

Футбол

На 15-й минуте лидер сборной Уругвая Луис Суарес открыл счет точным ударом в ближний нижний угол после проникающей передачи Филипе Коутиньо — 1:0. На 51-й минуте матча защитник сборной Франции Самуэль Умтити удвоил преимущество в счете, замкнув подачу Коутиньо с углового — 2:0. На 87-й минуте Даниэль Парехо реализовал пенальти и сократил отставание в счете до минимума — 2:1.

Статистика матча («Барселона"/"Валенсия»)

Удары 11/13

Удары в створ 6/5

Владение 60%/40%

Фолы 7/11

Набрав 82 очка «Барселона» увеличила отрыв от второго места до 14-ти баллов. «Валенсия» с 65-ю очками идет на 3-й позиции.

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси, Коутиньо.

«Валенсия»: Нето, Везу, Паулиста, Гайа, Гарай, Гуэдеш, Парехо, Кондогбья, Солер, Родриго, Мина.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Пике — 7, Кондогбья — 12, Паулиста — 75, Дембеле — 86.

Голы: Суарес 15 — 1:0, Умтити 51 — 2:0, Парехо (пен) 87 — 2:1.