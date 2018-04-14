Киев, 14 апреля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Металист» был разыгран матч в рамках 5-го тура чемпионской группы Украинской Премьер-лиги между командами «Шахтер» и «Динамо». Матч завершился минимальной победой гостей из Киева.

Футбол

На 32-й минуте молодой украинский хавбэк Владимир Шепелев открыл счет, воспользовавшись ошибкой обороны «горняков» — 0:1.

Статистика матча («Шахтер"/"Динамо»)

Удары 13/6

Удары в створ 4/3

Владение 57%/43%

Фолы 12/29

Набрав 60 очков «Динамо» сократил отставание от первого места до 3-х очков. «Шахтер» остался лидером таблицы с 63-мя баллами.

Составы на матч:

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Фред, Марлос, Патрик, Тайсон, Феррейра.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Беседин.

Главный арбитр матча: Константин Труханов.

Предупреждения: Феррейра — 5, Гармаш — 54, Ракицкий — 55, Вербич — 63, Шабанов — 71, Хочолава — 73, Тайсон — 90+3.

Голы: Шепелев 32 — 0:1.