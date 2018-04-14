Лондон, 14 апреля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Матч завершился минимальной победой «орлов» со счетом 3:2.

Steven Depolo Мяч в сетке ворот

В дебюте матча ивуарийский вингер Уилфрид Заа открыл счет, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 1:0. Через 9 минут Джеймс Томкинс удвоил преимущество в счете, подобрав бесхозный мяч и пробив в свободную зону ворот — 2:0. На 18-й минуте таранный английский форвард Гленн Маррей сократил разрыв в счете, замкнув навес Данка со штрафного — 2:1. На 24-й минуте Заа оформил дубль — 3:1. В роли ассистента выступил Лука Миливоевич. Через 10 минут Хосе Искьердо вновь сократил отставание до минимума — 3:2.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Брайтон»)

Удары 13/10

Удары в створ 9/4

Владение 53%/47%

Фолы 13/17

Набрав 34 очка «орлы» поднялись на 15-ю позицию. «Брайтон» с 35-ю баллами остался на 13-м месте.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Уорд, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Кабай, Лофтус-Чик, Макартур, Таунсенд, Заа.

«Брайтон»: Райан, Бонг, Данк, Скелотто, Даффи, Кайал, Гросс, Искьердо, Локадия, Маррей.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Стивенс — 11, Миливоевич — 16, Заа — 79, Хеннесси — 89, Кайал — 90+4.

Голы: Заа 5 — 1:0, Томкинс 14 — 2:0, Маррей 18 — 2:1, Заа 24 — 3:1, Искьердо 34 — 3:2.