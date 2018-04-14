Лондон, 14 апреля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Бернли» и «Лестер Сити». Матч завершился поражением «лис» 1:2.

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В дебюте матча таранный форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд открыл счет, со второй попытки реализовав выход 1 на 1 с вратарем — 1:0. Через 3 минуты Кевин Лонг удвоил разрыв в счете, замкнув навес Йоханна Гудмундссона с углового — 2:0. На 72-й минуте скоростной форвард сборной Англии Джейми Варди сократил отставание в счете до минимума после передачи Келечи Ихеаначо — 2:1.

Статистика матча («Бернли"/"Лестер Сити»)

Удары 6/9

Удары в створ 3/6

Владение 42%/58%

Фолы 9/8

Набрав 52 очка «Бернли» укрепился на 7-й строчке. «Лестер» с 43-мя баллами остался на 8-й позиции.

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Уорд, Лонг, Корк, Гудмундссон, Вествуд, Леннон, Барнес, Вуд.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Грэй, Сильва, Окадзаки, Марез, Чоудхури, Варди.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Леннон — 66, Барнес — 81, Ихеаначо — 87.

Голы: Вуд 6 — 1:0, Лонг 9 — 2:0, Варди 72 — 2:1.