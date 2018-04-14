Лондон, 14 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Стадио Джона Смита» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Хаддерсфилд» и «Уотфорд». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Tom Орёл хватает добычу в последний момент

В конце матча английский вингер Томас Инс вырвал победу для хозяев, реализовав момент, созданный Уиллом Хьюзом — 1:0.

Статистикаматча («Хаддерсфилд"/"Уотфорд»)

Удары 6/3

Удары в створ 2/1

Владение 49%/51%

Фолы 9/9

С 37-ю очками «Уотфорд» остался на 12-м месте. «Хаддерсфилд» с 35-ю очками наконец выбрался из «зоны вылета».

Составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай, Хогт, Муй, ла Парра, Притчард, Куанер, Мунье.

«Уотфорд»: Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре, Хьюз, Фемения, Капу, Перейра, Дини.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Янмат — 20, Перейра — 33, Йоргенсен — 45, Притчард — 73.

Голы: Инс 90 — 1:0.