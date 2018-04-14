Дамаск, 14 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Сирию для расследования предполагаемой химической атаки в городе Дума. Об этом говорится на странице ОЗХО в соцсети Twitter.

S. Davis Момент истины

«Миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия) прибыла в Дамаск, Сирию, чтобы приступить к работе», — говорится в сообщении.

Напомним, о «химической атаке» в Думе заявили 7 апреля находившиеся в городе члены незаконных вооруженных формирований (НВФ). К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски».

Позже врачи и официальные лица в Думе, Минобороны РФ опровергли эти сообщения. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили ни каких-либо следов применения отравляющих веществ, ни пострадавших от химических веществ в больницах Думы.

Читайте также: Эксперты ОЗХО начнут работу в сирийской Думе 14 апреля

А также: Лавров назвал тех, кто стоит за «химатакой» в сирийской Думе