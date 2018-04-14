Лондон, 14 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Либерти» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Суонси» и «Эвертон». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

Pxhere.com Две половинки

В конце первого тайма английский правый защитник Кайл Наутон срезал мяч в свои ворота после попытки выноса из штрафной площади — 0:1. На экваторе второго тайма ганский форвард Джордан Айю сравнял счет — 1:1. В роли ассистента выступил Том Кэрролл.

Статистика матча («Суонси"/"Эвертон»)

Удары 13/10

Удары в створ 7/3

Владение 51%/49%

Фолы 9/9

Набрав 42 очка «Эвертон» укрепился на 9-й позиции. «Суонси» с 33-мя очками остался на 17-м месте в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Суонси»: Фабьянски, Мосон, Ульссон, Наутон, Фернандес, Сонъен, Кэрролл, Кинг, Нарсинг, Айю, Айю.

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Коулманн, Шнайдерлен, Руни, Гейе, Боласи, Уолкотт, Тосун.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Предупреждения: Айю — 55, Банингиме — 90+2.

Голы: Наутон (авг) 43 — 0:1, Айю 71 — 1:1.