«Суонси» и «Эвертон» разеделили очки поровну
Лондон, 14 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Либерти» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Суонси» и «Эвертон». Матч завершился результативной ничьей 1:1.
В конце первого тайма английский правый защитник Кайл Наутон срезал мяч в свои ворота после попытки выноса из штрафной площади — 0:1. На экваторе второго тайма ганский форвард Джордан Айю сравнял счет — 1:1. В роли ассистента выступил Том Кэрролл.
Статистика матча («Суонси"/"Эвертон»)
Удары 13/10
Удары в створ 7/3
Владение 51%/49%
Фолы 9/9
Набрав 42 очка «Эвертон» укрепился на 9-й позиции. «Суонси» с 33-мя очками остался на 17-м месте в «зоне вылета».
Составы на матч:
«Суонси»: Фабьянски, Мосон, Ульссон, Наутон, Фернандес, Сонъен, Кэрролл, Кинг, Нарсинг, Айю, Айю.
«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Коулманн, Шнайдерлен, Руни, Гейе, Боласи, Уолкотт, Тосун.
Главный арбитр матча: Ли Мейсон.
Предупреждения: Айю — 55, Банингиме — 90+2.
Голы: Наутон (авг) 43 — 0:1, Айю 71 — 1:1.