Берлин, 14 апреля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «БайАрена» был разыгран матч в рамках 30-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Байер-04» и «Айнтрахт». Матч завершился крупной победой хозяев со счетом 4:1.

鴉片丹 Хет-трик

На экваторе первого тайма немецкий крайний атакующий полузащитник Юлиан Брандт открыл счет, замкнув удачный прострел Кая Хавеца — 1:0. В следующей атаке вингер сборной Мексики Марко Фабиан сравнял счет — 1:1. В роли ассистента выступил Мариус Вульф. На экваторе второго тайма немецкий форвард Кевин Фолланд вновь вывел хозяев вперед — 2:1. В очередной раз ассист отдал Кай Хавец. Через 6 минут Фолланд оформил дубль — 3:1. В конце матча Фолланд оформил хэт-трик и поставил жирную точку в противостоянии — 4:1.

Статистика матча («Байер-04"/"Айнтрахт»)

Удары 11/3

Удары в створ 7/1

Владение 54%/46%

Фолы 14/9

Набрав 51 очко «Байер-04» делит 3-ю строчку с «Боруссией» из Дортмунда. «Айнтрахт» с 46-ю очками опустился на 6-е место.

Составы на матч:

«Байер-04»: Лено, Ретсос, Л. Бендер, С. Бендер, Бэйли, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Хенрикс, Брандт, Фолланд.

«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Эбрахам, Хасебе, Фернандеш, Де Гузман, Фабиан, Виллемс, да Кошта, Вульф, Боатенг.

Главныйарбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Л. Бендер — 8, Да Кошта — 22, Де Гузман — 54, Фолланд — 82, Хасебе — 82, Фалетт — 82, Арангис — 84.

Голы: Брандт 21 — 1:0, Фабиан 23 — 1:1, Фолланд 71 — 2:1, Фолланд 77 — 3:1, Фолланд 88 — 4:1.