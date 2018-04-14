Калуга, 14 апреля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Один групповой несчастный случай, семь несчастных случаев на производстве с тяжёлым и три со смертельным исходом произошло в калужском регионе в первом квартале 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области, травмы получили 15 человек, из них семь с тяжёлым и три со смертельным исходом.

Советский плакат по технике безопасности

Так, смертельный случай произошел в январе этого года при дорожно-транспортном происшествии в ОАО «Мосмедыньагропром», два в марте в ГАУ КО ЦСП «Аненки» и ООО «Нивастрой».

В 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходами. В частности, смертельные случаи произошли в организациях: ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика» и ООО «ТД ЛТМ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на протяжении десяти лет (2007−2017 годах) отмечается устойчивую положительную динамику снижения уровня производственного травматизма.

Так, общее количество несчастных случаев на производстве сократилось в 2,3 раза — с 85 тыс. случаев в 2007 году до 37,6 тыс. случаев в 2017 году.

Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом) также снизилось в 2,3 раза — с 13,72 тыс. случаев в 2007 году до 5,96 тыс. в 2017 году.

Вместе с тем, в 2017 году на производстве погибли 1,6 тыс. работников, что в 2,9 раза ниже показателя 2007 года — 4,6 тыс. человек, и на 23% ниже показателя 2016 года.

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