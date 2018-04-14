Киев, 14 апреля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Точечный удар «США и союзников» по территории Сирии является вынужденным шагом. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Дональд Трамп и Пётр Порошенко

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада (президент Сирии Башар Асад) как вынужденный, но оправданный шаг, — сообщил Порошенко. — Это — справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии. По уточненным данным, по «сирийским целям» были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийская система ПВО, которая состоит из старых комплексов производства СССР, смогла сбить значительную часть ракет. Однако некоторые ракеты достигли своих целей.

«США и союзники», не предоставив доказательств, называют свою вероломную атаку «ответом» на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума.

Читайте также: Меркель: Военная миссия в Сирии необходима и уместна

А также: Асад: Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии