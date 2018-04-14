Тбилиси, 14 апреля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Грузия поддержала удары, нанесенные силами США, Великобритании и Франции по Сирии. Соответствующее заявление министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе разместил на своей официальной странице в сети Twitter.

Грузинский флаг

Ракетные удары по Сирии глава внешнеполитического ведомства расценил как необходимый и соответствующий ответ на применение сирийскими властями химического оружия против мирного населения.

«Ракетные удары США, Великобритании и Франции по связанным с химическим оружием объектам в Сирии были необходимым и соответствующим ответом на атаку химическим оружием против мирного населения. Применение химического оружия неприемлемо, и преступники должны понести ответственность», — написал Михаил Джанелидзе.