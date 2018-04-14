Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Для любителей флоры и фауны ростовский зоопарк с наступлением тепла подготовил сюрприз в виде повышения цен на билеты на 25%. Как сообщает ИА REGNUM, стоимость входа в питомник за два года выросла вдвое.

ИА REGNUM Эублефар

Так, с 15 апреля для детей от 10 лет и взрослых вход составит 250 руб., льготным категориям граждан стоимость прогулка по зоосаду обойдётся в 125 руб. Отмечается, что остальные цены остаются на прежнем уровне. То есть детям до 5 лет билет не потребуется, если ребёнку от 5 до 10 лет, то придётся приобрести талон за 100 руб. Стоимость парковки — 55 руб. за день стоянки.

ИА REGNUM Фламинго в ростовском зоопарке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз цены на входные билеты руководство ростовского зоопарка повышало в мае 2016 года. Тогда стоимость просмотра обитателей зверинца выросла вдвое. До этого в течение многих лет цена прохода в зоосад по будням составляла 80 руб. для взрослых и 40 руб. для детей, в выходные дни — 100 и 50 руб. соответственно.

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Зоопарк Ростова-на-Дону в два раза повышает цены на билеты

Повышение цен — не единственное новшество. Так, в конце марта 2018 года стало известно о том, что между Донским государственным техническим университетом и зоопарком подписано соглашение. Согласно документу, ростовский вуз подарит зоосаду робота-кассира, над создание которого работали выпускники и студенты. Предполагается, что он полностью заменит кассиров-людей. Робот будет не только распечатывать билеты, приобретенные через интернет, но и продавать их за безналичный расчет. Правда, когда это произойдёт, пока неизвестно.

ИА REGNUM Посетители зоопарка

Напомним, ростовский зоопарк — один из крупнейших зоопарков России. Здесь содержатся более 5 тыс. животных. Это азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, редкие животные Кавказа и человекообразные обезьяны. В зоопарке также есть секция аквариума, террариум. На территории зоосада сохранены вековые дубы, липы, сосны, тополя.

ИА REGNUM Первые весенние цветы

Каждые выходные работники зоопарка проводят для посетителей показательные кормления животных. Так, 14 апреля посетители наблюдали за обедом крокодила Люцифера, а 15 апреля ожидается кормление хищных птиц.