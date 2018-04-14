Калуга, 14 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. С праздничного звона на главной колокольне в монастыре Оптиной пустыни 14 апреля в регионе открылся IX Калужский пасхальный фестиваль колокольного звона «Медный ветер», сообщили ИА REGNUM в Калужской епархии.

Kakaru Колокол

В областном центре праздничный пасхальный звон прозвучит в храмах Иоанна Предтечи, Никитском, Казанской иконы Божией Матери, Архистратига Михаила, святомучеников Георгия и Димитрия, святого Николая и Свято-Георгиевском соборе.

Также в фестивале будут задействованы храмы в селе Рыченки, а также в Думиничах и Сухиничах.

Фестиваль колокольного звона «Медный ветер» завершится 22 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги, где пройдёт награждением участников этого традиционного мероприятия, который проводится на средства благотворителей.

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