Калуга, 14 апреля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Об установке перекрытия внутридворового пространства на объекте культурного наследия «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.» Калуги шла, 13 апреля, речь на заседании архитектурного совета при губернаторе региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании архитектурного совета

По информации министра культуры и туризма региона Павла Суслова, представленная концепция позволяет более рационально и многогранно использовать эту территорию, обеспечить всепогодное пребывание граждан в данном пространстве. Согласно проекту, площадь перекрываемого двора составляет более 4300 кв. м. Конструкция светопрозрачного покрытия сформирована с учетом гармоничного интегрирования в существующий архитектурный ансамбль и не затрагивает несущих и ограждающих элементов зданий.

Еще одним вопросом, рассмотренным на заседании, стала реконструкция улицы Театральной в Калуге в границах улиц Дзержинского и Достоевского. Начальник регионального управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор области Олег Стрекозин познакомил членов совета с рядом предложений, нацеленных на реконструкцию исторической застройки улицы Театральной и создание комфортной городской среды на прилегающих территориях.

В настоящее время определяется перечень задач, идет сбор информации по градостроительным, техническим, социологическим, историко-культурным вопросам. На основе собранных материалов будут определены зоны возможного размещения объектов, имеющих социальную и культурную направленность, элементов ландшафтной и малой архитектуры.

Ознакомившись с предложенными эскизами и рассмотрев предложения, члены совета рекомендовали городской управе Калуги продолжить работу по устройству пешеходной зоны улицы Театральной.

Подводя итог заседания, губернатор области Анатолий Артамонов подчеркнул, что заниматься благоустройством, приводить в порядок нужно и другие калужские улицы. По его словам, на реализацию таких проектов необходимо привлекать средства частных инвесторов.

Он напомнил, что бытовая культура, содержание зданий и территорий в чистоте должно быть привычным правилом для всех. Пример тех, кто уже получил признание за свою работу по благоустройству города, должен «заражать» остальных.

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